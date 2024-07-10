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Москва и Минск формируют единый рынок электроэнергии

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Фото: РИА Новости/Андрей Александров
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Россия и Белоруссия в ноябре-декабре 2024 года представят результаты совместной работы по формированию единого рынка электроэнергии, нефти и газа, сообщил «Известиям» госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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«Москва и Минск ведут содержательную работу по формированию единого рынка электроэнергии. <…> Сегодня Республика Беларусь может не только считать себя страной, входящей в клуб стран мирного атома, но и имеющей хороший запас по электроэнергии, чтобы развивать программу расширенного потребления электроэнергии домашними хозяйствами, а также быть потенциальным экспортером. Нет никаких проблем во взаимоотношениях российских и белорусских коллег. Сегодня также успешно идет работа по формированию рынка нефти и газа», — сказал Дмитрий Мезенцев.

«Росатом» во взаимодействии с белорусскими партнерами завершил строительство белорусской атомной станции в Островце. Уже введен в строй и первый, и второй блоки, добавил он.

Осенью будет представлен отчет Совету министров Союзного государства и Высшему госсовету.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Мезенцева «Известиям»:

«Москва и Минск ведут работу по формированию единого рынка электроэнергии»

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