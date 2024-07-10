«Москва и Минск ведут работу по формированию единого рынка электроэнергии»

Россия и Белоруссия предпринимают шаги, направленные на формирование единого рынка электроэнергии, и в этом направлении уже есть ощутимые результаты, в частности строительство атомной станции в Островце, заявил в интервью «Известиям» госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Кроме того, к концу года будет представлен набор инструментов, которые помогут сделать часть услуг сотовой связи бесплатной или по крайней мере дешевой, что фактически позволит говорить о преодолении проблемы роуминга между нашими странами. О сотрудничестве в сфере энергетики, существующих барьерах в коммуникации и о скоплении военной техники ВСУ на белорусских границах — в интервью Дмитрия Мезенцева «Известиям».

«ШОС — это гарантия востребованности белорусского опыта в противодействии терроризму»

— На прошлой неделе на саммите ШОС Белоруссия вступила в объединение. Что это даст организации и республике?

— Вступление Республики Беларусь в «шанхайскую семью» — это новые возможности шире экспортировать и представлять свою продукцию, прежде всего в машиностроительной отрасли, на рынках стран — членов ШОС. Кроме того, это гарантия востребованности белорусского опыта в противодействии экстремизму и терроризму. Тем более что в ШОС обеспечение региональной безопасности — это приоритет. Включенность Минска на ином уровне в международную повестку, в обсуждение вызовов и угроз, которые стоят перед странами «шанхайской семьи», — это право обеспечивать авторитет своей позиции, доносить свои инициативы до международного сообщества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

В ШОС два постоянно действующих института: штаб-квартира организации в Пекине и антитеррористический центр ШОС в Ташкенте. Представители Республики Беларусь будут работать в многонациональном коллективе в столицах КНР и Узбекистана. Это открывает им возможность предлагать в повестку заседаний Советов безопасности, Советов министров обороны, министров юстиции, Совета глав правительств и Совета глав государств те темы, которые кажутся Минску актуальными и значимыми.

Также вступление республики в организацию поддерживает те усилия, которые страны ШОС согласованно проводят ради обеспечения стабильности на Евразийском континенте. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции в Астане, также обозначил, что вступление Республики Беларусь в ШОС — это успех президента Белоруссии Александра Лукашенко.

— Россия и Белоруссия планировали отменить роуминг к концу 2024 года. Как идет эта работа?

— Министерство цифрового развития Российской Федерации и министерство связи и информатизации Республики Беларусь много сделали для того, чтобы операторы нашли оптимальный формат работы, который сделает для миллионов граждан наших стран передачу данных и телефонные звонки более комфортными. Сегодня по итогам работы группы высокого уровня Совета министров Союзного государства определен оптимальный набор инструментов, который будет предоставляться в бесплатном или недорогом формате. До заседания глав государств, в преддверии 25-летия подписания Союзного договора, Минцифры РФ, российские операторы, как и минсвязи РБ и белорусские операторы, отчитаются о проделанной работе. Ее результат, убежден, будет комфортен для людей и поддержан миллионами наших соотечественников.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

— Наши страны длительное время обсуждают создание единого рынка энергоресурсов. На каком этапе сейчас находится этот проект?

— Москва и Минск ведут содержательную работу по формированию единого рынка электроэнергии. «Росатом» во взаимодействии с белорусскими партнерами завершили строительство белорусской атомной станции в Островце. Уже введен в строй и первый, и второй блоки. Сегодня Республика Беларусь может не только считать себя страной, входящей в клуб стран мирного атома, но и имеет хороший запас по электроэнергии, чтобы развивать программу расширенного потребления электроэнергии домашними хозяйствами, а также быть потенциальным экспортером. Нет никаких проблем во взаимоотношениях российских и белорусских коллег. Сегодня также успешно идет работа по формированию рынка нефти и газа.

Взаимодействие Москвы и Минска обеспечивает высокую конкурентоспособность продукции из Республики Беларусь. Дальнейшая работа идет в соответствии с союзными программами и теми планами, которые уже формируются сторонами и утверждаются курирующими вице-премьерами. В ноябре–декабре будет представлен отчет Совету министров Союзного государства и Высшему Госсовету.

«Оборонная доктрина Минска постоянна и неизменна»

— Какие сферы, по вашему мнению, сейчас основные и приоритетные для усиления сотрудничества в рамках Союзного государства?

— Одно из важнейших решений, которое было принято 29 января этого года в Петербурге, — снятие барьеров для поставки комплектующих, которые производятся в Республике Беларусь для производителей в России, и, соответственно, поставки комплектующих, которые созданы на территории РФ и направляются на производственные площадки республики. Фактически это важнейший шаг по формированию статуса продукции и продукта Союзного государства. Снятие этих барьеров повышает уровень конкурентоспособности и более весомо обеспечивает выгоду для предприятий, чем это было раньше. Сегодня эта работа получает дальнейшую динамику.

Военнослужащие во время практического розыгрыша ведения боя по удержанию оборонительных рубежей в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Снятие подобного рода барьеров и задачи, поставленные для формирования единого рынка Союзного государства, остаются приоритетными и последовательно решаются. Здесь важны диалог, его качество, равноправность и уважение к аргументам друг друга, что само по себе важнейшая ценность.

— Как известно, ВСУ скапливают военную технику у границ с Белоруссией. Как вы оцениваете действия Киева и какую цель преследует Украина?

— У нас есть единая войсковая группировка на территории Республики Беларусь. На протяжении многих лет шла совместная работа по повышению уровня боевой подготовки, квалификации, профессионального уровня офицеров, сержантского состава. С этого года действуют две программы Союзного государства, которые финансируются из общего бюджета. Их цель — обеспечить соответствующие уровни инфраструктуры войсковой группировки и ее тыла.

С этого же года действует программа, которую курирует пограничный комитет Союзного государства. Это единая структура, которая обеспечивает должный уровень безопасности на границах. Традиция и практика взаимоотношений наших министерств обороны, Госпогранкомитета Белоруссии и погранслужбы ФСБ России формировались на протяжении многих лет. Здесь нет ничего нового, это давняя и понятная, в том числе нашим союзникам и соседям, практика.

Солдат ВСУ Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

Шаги последнего времени, которые предпринимаются на южной границе республики, — это шаги, которые вписываются в общую линию Запада на устрашение, на оказание давления на Республику Беларусь и Российскую Федерацию как союзников, объединенных договором о создании Союзного государства.

Александр Лукашенко отчетливо дал ответ на те шаги, которые предпринимаются как на западной, так и на южной границе белорусского государства. Оборонная доктрина Минска постоянна и неизменна: гарантия защиты собственных границ и граждан с опорой на военную организацию государства, в том числе на потенциал территориальной обороны и народного ополчения. Это понятно и естественно.

Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к предложениям, которые повышают и гарантируют иной уровень региональной безопасности. Важно, чтобы наши западные партнеры это слышали и были готовы и к переговорам, и к учету мнения официального Минска и официальной Москвы.