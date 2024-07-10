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Аналитик CNN предсказал поражение демократов с Байденом во главе

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Если американский президент Джо Байден останется лидером избирательной кампании Демократической партии, то весьма вероятно, что республиканцы не только одержат победу в Белом доме в ноябре, но и в обеих палатах конгресса, заявил старший репортер канала CNN, принимавшего первые дебаты, о чем сообщила 9 июля New York Post.

Гарри Энтен выступил на телеканале во вторник с кратким обзором последних данных опросов, которые показывают, что негативное влияние Байдена на демократов ставит под угрозу шансы партии на победу в палате представителей и сохранение контроля над сенатом.

«Джо Байден, возможно, находится в несколько худшем положении в этих опросах, но факт в том, что Байден отстает на четыре, пять, шесть пунктов в них», — сказал Энтен в беседе с ведущим Джоном Берманом.

Он отметил, что у республиканцев есть «четкий путь» к получению контроля над сенатом, поскольку сенатор Джо Манчин, бывший демократ, который недавно стал независимым, уходит в отставку.

По словам Энтена, экс-президент Дональд Трамп набрал более двух третей голосов в Западной Вирджинии в 2020 году, что дает республиканцам шанс занять место Манчина этой осенью.

Поскольку республиканцы, скорее всего, получат место Манчина, единственной надеждой демократов на то, чтобы обратить вспять преимущество республиканцев, является завоевание места в сенате от Техаса. Но это маловероятно, учитывая, что штат имеет твердое «красное» видение, заявил Энтен, намекая на приверженность штата республиканцам.

«Если Дональд Трамп победит на этих выборах, гонка за сенат, по моему мнению, закончится», — сказал он.

Согласно последним опросам, Байден, скорее всего, проиграл бы Трампу, если бы выборы состоялись сегодня, отметила газета New York Post.

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9 июля в Белом доме заявили, что американский президент отработает полностью второй срок в случае победы на выборах осенью. К тому же у врачей нет никаких дополнительных вопросов к состоянию здоровья Байдена, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Днем ранее, 8 июля, она заверила, что Байден и его врач сообщили об отсутствии необходимости в когнитивных тестах для главы Белого дома — никаких признаков болезни Паркинсона или иных когнитивных нарушений в ходе медосмотра американского лидера выявлено не было.

В этот же день американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Джо Байден не подходит на роль президента США, вне зависимости от источника его недостатков — возраста, болезней или черт характера. Доводы против продолжения его президентства выходят за рамки вопроса о его здоровье — народу нужно больше от главы Белого дома, чем то, что может обеспечить Байден.

8 июля Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Первые теледебаты между Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом прошли 27 июня. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. Ряд сторонников задумались о необходимости сменить основного кандидата от Демпартии, кто-то выступает за уход Байдена с должности в связи с состоянием здоровья и возрастом.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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