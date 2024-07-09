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В России появится сервис для заключения брака по биометрии

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В России появится возможность заключать брак по биометрии, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. Созданием сервиса займутся профильные ведомства, сообщает телеканал «Известия». Для подтверждения личности будут использовать государственную Единую биометрическую систему. Люди смогут заключать брак и менять имя без паспорта. После запуска сервиса появится два способа получения услуг ЗАГС — с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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