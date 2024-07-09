Сезонные ягоды в России подорожали на 8-16%

В текущем году сезонные ягоды подорожали в России в среднем на 8–16%. Как подсчитал телеканал «Известия» во вторник, 9 июля, наибольший рост стоимости показала малина.

Так, самая высокая цена на малину наблюдается в Свердловской области, где 1 кг свежей ягоды стоит около 5,5 тыс. рублей. В крупных городах, таких как Москва и Сочи, 1 кг малины обойдется в сумму от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

В Дагестане цены ниже — 953 рубля за 1 кг. В Санкт-Петербурге 1 кг малины можно купить за 600 рублей, а в Крыму — 959 рублей.

Ранее, в конце мая, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов рассказал «Известиям» о пользе употребления клубники.

В этой ягоде есть витамины групп А, В, и Е. Витамина С в ней больше, чем в лимоне. Есть железо, кальций, фосфор, йод, калий, магний и марганец.