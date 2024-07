Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки

Глава Белого дома, кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден должен выйти из предвыборной гонки и уступить место вице-президенту Камале Харрис. Об этом во вторник, 9 июля, написал лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года и обозреватель The New York Times Пол Кругман.

«Ему (Байдену. — Ред.) следует отойти в сторону как кандидату от своей партии на пост президента, вероятно, в пользу вице-президента Камалы Харрис», — написал он в колонке для газеты.

По словам Кругмана, Байден «отлично справился с работой на посту президента». При этом каждый «словесный или физический промах» американского лидера анализировался прессой настолько пристально, что это выходило за «рамки любого контроля», указал обозреватель.

Автор колонки подытожил, что Байдену удалось многого добиться во главе Белого дома, отметив, что, несмотря на незначительное законодательное большинство, он ввел крупные инвестиции в инфраструктуру, передовые технологии и зеленую энергетику.

Ранее в этот день личный врач американского лидера Кевин О'Коннор сообщил, что невролог и эксперт по болезни Паркинсона доктор Кевин Каннард посещал Белый дом в январе не для приема Байдена, однако глава государства встречается с ним в рамках ежегодных осмотров. При этом газеты New York Post и The New York Times опубликовали данные, согласно которым эксперт по болезни Паркинсона посещал администрацию президента восемь раз с прошлого лета по весну текущего года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 8 июля также опровергла болезнь Паркинсона у Байдена. В то же время подтвердить визиты Каннарда она отказалась, якобы из соображений безопасности.

При этом в конгрессе США подозревают, что связь О'Коннора с семьей президента могла повлиять на медицинские оценки здоровья американского лидера, который «выглядел нездоровым» во время недавних теледебатов с Трампом. Чиновники обнаружили деловую связь врача с братом президента Джеймсом.

В тот же день Джо Байден сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он поделился, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Первые теледебаты между Байденом и Трампом прошли 27 июля. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена.