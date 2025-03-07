В «Грузинской мечте» рассказали о сроках рассмотрения закона об иноагентах
Законопроект об иноагентах рассмотрят в парламенте Грузии во втором чтении до конца этого месяца. Об этом сообщил «Известиям» депутат правящей партии Шота Хабарели.
«Рассматривать будем через неделю ориентировочно. Точных дат сказать не могу, но до конца марта рассмотрим во втором чтении», — сказал он.
В первом законопроект приняли 4 марта. Этот документ — копия американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Он определяет понятие иностранного агента, регулирует порядок регистрации, представление финансовой декларации. За уклонение от требований будет грозить уголовная ответственность. Кроме того, документ предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, но и для физических.
В прошлом году грузинские власти приняли «упрощенную версию» нового законопроекта — «О прозрачности иностранного влияния».
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Чтения сторон: в Грузии до конца марта вновь рассмотрят закон об иноагентах