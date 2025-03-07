Посол РФ Келин рассказал о попытках Лондона сорвать мирное урегулирование

Появление военных НАТО на Украине под любой личиной — остается неприемлемым и рассматривается Москвой как прямая угроза безопасности. Об этом заявил в интервью «Известиям» посол России в Великобритании Андрей Келин.

РФ в этом видит «лишь попытку инициаторов замысла разогревать конфликт и далее, стремясь не допустить его урегулирования», добавил российский дипломат.

«Очевидно, что в западном лагере существует «партия войны», которая хочет продолжения конфликта на Украине. Входящие в нее силы, в том числе британский истеблишмент, понимают, что им трудно что-либо противопоставить настрою новой администрации США как можно скорее положить конец боевым действиям. Однако всячески стараются ставить палки в колеса предпринимаемым усилиям», — добавил посол РФ.

При этом британские власти всячески рекламируют военно-промышленное сотрудничество с Украиной как значимый вклад в «оздоровление» собственной экономики — ведь какие-либо иные «успехи» на экономической ниве предъявить не получается, заявил он.

«Разумеется, во главу угла ставятся и интересы британского ВПК», — отметил дипломат.

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