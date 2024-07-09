На выставке «Иннопром» обсудили защиту экспортеров государством
В Екатеринбурге начала работу промышленная выставка «Иннопром». В ходе дискуссий на выставке обсуждалась тема защиты экспортеров государством.
Компании РФ перенаправили экспортные поставки в дружественные страны. Растут объемы продаж в государства ЕАЭС. Участники дискуссии, среди которых была компания ЭКСАР (с 2011 года является госинститутом поддержки экспорта, входит в группу Российского экспортного центра (РЭЦ), который в свою очередь входит в ВЭБ.РФ), отметили защиту от рисков как важное направление помощи поставщикам.
«Вся наша линейка предназначена для того, чтобы поддерживать российские компании на всём жизненном цикле, который у них есть, — от производства продукции до её реализации. Наши продукты — страхование дебиторской задолженности, страхование кредита покупателю — нацелены как на поддержку производства, так и на поддержку спроса на российскую продукцию», — отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.
Среди продуктов ЭКСАР — страхование инвестиций, лизинга, экспортного контракта и отсрочки платежа. Кроме того, компания запускает дополнительные механизмы поддержки экспортеров.
«Мы получили мандат на поддержку критического импорта, который определяется у нас правительством РФ. Поэтому мы добавили в свою продуктовую линейку продукты по поддержке импорта, в первую очередь это страхование авансов», — отметил Гусаков.
Он подчеркнул, что ЭКСАР оказывает экспортерам и нефинансовую поддержку, например, помощь в поиске контрагентов.