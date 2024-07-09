ЕС заморозил предназначенные для оборонного сектора Грузии €30 млн

Европейский союз (ЕС) из-за принятого в Грузии закона об иноагентах заморозил €30 млн, выделенных для минобороны закавказской республики в рамках сотрудничества страны и объединения в сферах безопасности и обороны. Об этом во вторник, 9 июля, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский во время пресс-конференции в Тбилиси.

«Лидеры (ЕС. — Ред) также решили заморозить деньги, которые были выделены на поддержку Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира (EPF). На данный момент деньги, которые мы планировали передать министерству обороны, а это €30 млн, заморожены», — сказал Герчинский, чьи слова приводит телеканал Mtavari.

Он также сказал, что процесс вступления республики в объединение приостановлен, лидеры стран ЕС приняли такое решение на последнем заседании Европейского совета 27 июня. Герчинский заявил, что видеть отношения Грузия – ЕС на таком низком уровне прискорбно.

Посол анонсировал и другие меры, которые объединение примет в отношении закавказской республики из-за ее закона об иноагентах. В частности, сократится помощь правительству Грузии, и средства будут перенаправлены на помощь средствам массовой информации и гражданскому обществу страны.

Ранее, 27 апреля, представители ЕС по итогам саммита Евросовета распространили коммюнике, где заявили, что принятый закавказской республикой закон об иноагентах — отступление от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Объединение потребовало от страны объяснить свои действия и снова привести законодательство в соответствие.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 24 июня заявил, что объединение закроет путь для Грузии, если та продолжит свою политику. Боррель тогда сообщил, что государства ЕС начали обсуждать возможные меры воздействия на закавказскую республику, если она не сменит курс.

Причина подобных заявлений со стороны представителей объединения связана с принятием Тбилиси закона об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Закон вступил в силу 3 июня. Боррель еще 15 мая заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС.

После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций. Премьер страны Ираклий Кобахидзе назвал их оскорбительными. 8 июля в США заявили, что пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией.