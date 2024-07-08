Европейские политики, тотально зависимые от Великобритании и США, раздражают своих граждан. Об этом 8 июля заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, комментируя итоги парламентских выборов в Европе.

«Попавшие в тотальную зависимость от Лондона и Вашингтона европейские политики не только не могут добиться успехов на ниве «сдерживания» России, но и раздражают такими действиями своих граждан. Полагаю, что европейцы долго мириться с такой ситуацией не станут. Этот процесс мы уже наблюдаем в ходе парламентских выборов», — сказал он «Аргументам и фактам».

Также он подчеркнул, что власти Франции и ряда других стран Европейского союза (ЕС) забыли о национальных интересах, увлекшись борьбой с Россией и поддержкой киевского режима.

«Пытаясь повлиять на Россию санкциями, они загнали экономику своих же государств в рецессию, лишили свою промышленность конкурентных преимуществ. Последствия могут стать для них исключительно серьезными», — добавил он.

Последние две недели ознаменовались несколькими важными событиями в политической жизни Франции и Великобритании. В двух европейских странах прошли выборы в парламент, причем в обеих сменилась правящая партия, а оппозиция сильно увеличила число мест.

На парламентских выборах во Франции коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) победила, заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

Глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал президента Франции Эммануэля Макрона признать поражение на парламентских выборах и распорядиться о формировании нового правительства. В свою очередь, Макрон призвал к осторожности в анализе результатов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешных решений.