Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
СМИ назвали геополитическим сигналом визит премьера Индии в РФ
Политика
Политолог оценила итоги парламентских выборов во Франции
Общество
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек
Мир
Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Мир
Премьер Индии Моди прибыл в Москву с официальным визитом
Общество
Путин заявил о важности показа и гордости достижениями России
Мир
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в центральный район анклава
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском
Армия
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
Экономика
РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
Мир
В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС
Мир
На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону
Политика
Политолог указал на попытки ЕС помешать Орбану в стремлении разрешить конфликт
Авто
За выходные в России произошло 653 ДТП
Общество
В суд поступил иск на фирму блогера Гасанова на сумму 10 млн рублей
Политика
Военный эксперт посоветовал Украине не ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите

Патрушев отметил возросшее недовольство европейцев политикой своих властей

Патрушев: власти Франции забыли о национальных интересах, увлекшись борьбой с РФ
0
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские политики, тотально зависимые от Великобритании и США, раздражают своих граждан. Об этом 8 июля заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, комментируя итоги парламентских выборов в Европе.

«Попавшие в тотальную зависимость от Лондона и Вашингтона европейские политики не только не могут добиться успехов на ниве «сдерживания» России, но и раздражают такими действиями своих граждан. Полагаю, что европейцы долго мириться с такой ситуацией не станут. Этот процесс мы уже наблюдаем в ходе парламентских выборов», — сказал он «Аргументам и фактам».

Также он подчеркнул, что власти Франции и ряда других стран Европейского союза (ЕС) забыли о национальных интересах, увлекшись борьбой с Россией и поддержкой киевского режима.

«Пытаясь повлиять на Россию санкциями, они загнали экономику своих же государств в рецессию, лишили свою промышленность конкурентных преимуществ. Последствия могут стать для них исключительно серьезными», — добавил он.

Левая победа: правые во Франции проиграли выборы
Сможет ли Макрон сформировать правительство и почему сторонники Ле Пен потерпели неудачу

Последние две недели ознаменовались несколькими важными событиями в политической жизни Франции и Великобритании. В двух европейских странах прошли выборы в парламент, причем в обеих сменилась правящая партия, а оппозиция сильно увеличила число мест.

На парламентских выборах во Франции коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) победила, заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

Глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал президента Франции Эммануэля Макрона признать поражение на парламентских выборах и распорядиться о формировании нового правительства. В свою очередь, Макрон призвал к осторожности в анализе результатов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешных решений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024