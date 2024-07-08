Жители Франции и Великобритании проголосовали против властей. И вот почему

Последние две недели ознаменовались несколькими важными событиями в политической жизни Франции, Великобритании и США. В двух европейских странах прошли выборы в парламент, причем в обеих сменилась правящая партия, а оппозиция сильно увеличила число мест. В США состоялись первые президентские дебаты, которые с очевидным перевесом выиграл «антигерой» — республиканец Дональд Трамп. «Известия» разбирают, с чем связан очевидный запрос населения на перемены и удастся ли его удовлетворить.

Итоги выборов во Франции

• Во Франции, где победу на выборах в национальную ассамблею одержала левая коалиция «Новый народный фронт», волеизъявление носило протестный характер (голосовали против правящей либеральной партии «Вместе»), также оно было выраженным в пользу правых. Это стало очевидно в первом туре, где правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен получила большинство. Однако итоги второго тура привели к власти крайне левых — результат, который стал возможен благодаря объединению всех политически сил ради того, чтобы не допустить во власть крайне правых. Так, во втором туре с гонки снялись 210 человек. Это было сделано в тех округах, где прошли более двух кандидатов, чтобы побудить избирателя голосовать за оппонента «Национального объединения».

Справка «Известий» Во втором туре выборов в национальную ассамблею первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт», она получает 182 места из 577. Туда вошли левые популисты «Непокоренная Франция», представитель которой Жан-Люк Меланшон возглавил коалицию, социалисты, коммунисты, экологи и одна леворадикальная партия. На втором месте — либеральная президентская коалиция «Вместе!», которая заняла 168 мест, потеряв 69. Правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен отошла на третье место с первого места по итогам первого тура и получила 143 мандата. Таким образом, крайне правые увеличили свое присутствие в парламенте примерно на 50 мест.

• По действующей практике президент назначает премьер-министра из партии, которая получает большинство на выборах в ассамблею, хотя это и не предписано законом. В данном случае это Жан-Люк Меланшон — лидер левой коалиции. Он уже призвал главу государства Эммануэля Макрона назначить премьера из его коалиции, но французский президент пока медлит.

• Кто бы ни был назначен премьером, оставшиеся три года на посту президента Макрон будет гораздо сильнее связан в своих решениях как из-за значительно выросшего присутствия «Национального объединения», так и из-за того, что у левых и центристов тоже достаточно противоречий. Так, «Непокоренная Франция» критиковала эскалацию российско-украинского конфликта.

• В то же время в стране происходит медленное движении оппозиции, которую представляет «Национальное объединение», в сторону мейнстрима, многие позиции партии корректируются. Сейчас Марин Ле Пен и ее взгляды приближены к «Братьям Италии» итальянского премьера Джорджи Мелони, которая сама уже стала частью европейского истеблишмента. После проигранных выборов у коалиции Ле Пен есть два пути — уйти в глухую оппозицию либо продолжить постепенное движение в сторону мейнстрима, чтобы подготовить избирателей к президентским выборам в 2027 году.

• Смерть макронизма, которую открыто констатируют во Франции, ЕС и США, стала следствием политики кардинальных решений Макрона. На его президентские сроки пришлись две крупных реформы — пенсионная и повышение топливных сборов, обе они спровоцировали масштабные и продолжительные протесты. «Национальное объединение» использовало народные «боли» в своей программе, предложив отменить высокий топливный сбор, снизить возраст выхода на пенсию для некоторых категорий граждан, сократить взносы в ЕС, расширить соцпрограмму, бороться с мигрантами. Макрон известен как «президент богатых», несмотря на то что он своими реформами укрепил экономику, уровень жизни широких слоев населения упал и именно они шли голосовать за правых.

• Есть несколько факторов, которые заставляют любую европейскую оппозицию рано или поздно стать мейнстримом. Помимо роли глубинного государства и чиновничьей бюрократической машины это высокая зависимость от США, которая за последние годы возросла кратно, и страны не могут себе позволить выйти из-под опеки Вашингтона.

Итоги выборов в Великобритании

• Лейбористская партия, которая победила на всеобщих досрочных выборах в Великобритании, исторически является частью британского истеблишмента. Однако теперь страна будет теснее сотрудничать с ЕС и лучше синхронизировать санкционную политику в отношении России. В то же время ожидается, что лейбористы будут осторожнее подходить к рискам эскалации. Антиистеблишментом в Великобритании является популистская «Партия реформ», ее лидер — Найджел Фарадж, который вошел в парламент после многолетней борьбы за место.

Справка «Известий» Истеблишмент — группа людей, которая принимает ключевые политические решения и имеет привилегированное положение в обществе. Термин также может включать в себя бизнес-элиты, от поддержки которых могут зависеть политические решения. Политические элиты — лица, которые занимают ключевые партийные и государственные должности, обладают большим влиянием.

• Несмотря на то что популисты получили лишь пять мест в парламенте, они достигли значительного успеха: за них проголосовали 4,091 млн человек, что больше, чем у занявшей третье место Партии либеральных демократов (71 мандат и 3,5 млн проголосовавших за них избирателей). Казус объясняется действующей в королевстве мажоритарной системой голосования, при которой победителем в своем округе считается кандидат с абсолютным большинством голосов, а остальные бюллетени не учитываются.

• Примечательно, что анализ карты голосования показывает, что именно популисты забрали множество голосов у тори, которые потеряли две трети своих мест, а показатели лейбористов улучшились лишь незначительно: 33,6 % голосов по сравнению с 32,2% голосов в 2019-м, когда у них было 202 места в палате общин. Найджел Фарадж, который вошел в парламент после многолетней борьбы за место, уже заявил, что к следующим выборам его партия нацелится на голоса лейбористов. В целом особенность этих выборов в том, что огромное число голосов ушло малым партиям (всего в королевстве зарегистрировано 18 партий), и почти все они ушли от тори.

Справка «Известий» Для получения большинства в палате общин одной из фракций требуется 326 мест из 650 — число мест соответствует числу избирательных округов. Партия или коалиция, набравшая большинство, сможет назначить нового премьер-министра. Консервативная партия (тори) с 1920-х годов соперничает с Лейбористской партией за места в палате общин. Так, например, лейбористским было правительство Тони Блэра 1997 года. С 2010 года у власти бессменно находились консерваторы, с тех пор сменилось пять премьеров от тори.

• Свои места потеряли многие влиятельные тори. Так, ушли бывший премьер-министр Лиз Трасс, министр обороны Грант Шэппс, мечтавшая возглавить партию, но дважды проигравшая (Лиз Трасс и Риши Сунаку) спикер палаты общин Пенни Мордаунт, «надежда партии», консерватор центристских взглядов, министр юстиции Алекс Чок, министр образования Джилиан Киган, министр транспорта Марк Харпер, министр культуры Люси Фрейзер, близкий соратник Бориса Джонсона, бывший глава минюста Роберт Бакленд — все они проиграли в своих округах и вынуждены были отдать свои места либералам либо лейбористам.

• В экспертном сообществе согласны, что британцы устали от того, что основное внимание уделяется внешней политике, а в экономике страны уже долгое время наблюдается застой, уровень жизни падает, при этом растут количество мигрантов, стоимость жилья, коммунальных услуг, услуг здравоохранения и налоги. Лейбористы и реформисты обещали перемены, этого оказалось достаточно, чтобы выразить действующей власти народный вотум недоверия.

• Помимо этого многие британцы недовольны 14-летним правлением консерваторов, главным итогом которого стал Brexit, причем недовольны как те, кто был против выхода из ЕС, так и те, кто голосовал за него, ведь главным фактором тогда была борьба с миграцией. При этом, по данным Национальной статистической службы королевства, чистый прирост мигрантов в 2022 году достиг рекордного годового уровня в 745 тыс. человек — на 164 тыс. человек больше, чем в 2021 году.

• Некоторые эксперты полагают, что логичными решениями для тори станут сближение и, возможно, объединение с Партией реформ, за что выступает ряд консерваторов (у них похожи и программы, и базовый электорат).

Президентская гонка в США

• На фоне растущей популярности правых, которую ярко показали июньские выборы в Европарламент, европейский истеблишмент всё сильнее обеспокоен вероятностью победы на выборах президента, республиканца Дональда Трампа в США. Трамп и его единомышленники, которые набирают силу в рамках Республиканской партии, выступают за сокращение финансирования НАТО со стороны США и за перенаправление ресурсов США на борьбу с Китаем.

• «Старое» крыло республиканцев, которое в основном пришло в большую политику в начале 1980-х, во время сдерживания Советского Союза, выступает за глобализм и за продолжение американской политики 1990-х и 2000-х годов.

• Трамп пытается набрать в свою команду единомышленников, чтобы вокруг него не было «тихого сопротивления», как во время его первого срока.

• В Демократической партии левое крыло выступает за смену Байдена, учитывая, что оно и так было им разочаровано, в том числе за его политику в отношении палестино-израильского конфликта и поддержку Израиля. Центристы в партии считают, что Байден представляет собой наименьшее звено и у него наивысшие шансы победить Трампа. Помимо этого выход Байдена из гонки приведет к обострению борьбы внутри партии, что ослабит ее позиции.

• Внешней политикой в США традиционно занимается глубинное государство, именно оно держит ее на контроле, а потому при любом исходе выборов не будет допущено сильных изменений, даже учитывая все вышеизложенные факторы. Однако возможны изменения в направлении финансирования. Здесь большая роль у конгресса, от выборов в палаты которого тоже в значительной степени зависит американская внешняя и внутренняя политика.

Что это означает?

В мире наблюдается несколько масштабных тенденций:

рост правого популизма, основанный на запросе населения решить свои внутренние проблемы;

протестное голосование, к которому привело в первую очередь снижение уровня жизни населения;

отстранение от власти людей, которые десятилетиями при ней находились, партийные кризисы;

необратимое вливание оппозиции в мейнстрим после прихода к власти.

Жители стран Европы выражают вотум недоверия своим властям и требуют перемен, именно это стало главным итогом выборов во Франции и Великобритании, однако маловероятно, что новые лица их принесут. Возможна легкая корректировка курса внутренней и внешней политики, однако в целом новые правительства будут вынуждены влиться в общую повестку.

При подготовке материала «Известия» опирались на мнения: