Россиянка погибла от удара молнии на пляже в Казахстане
На западе Казахстана 40-летняя гражданка России умерла из-за удара молнии. Об этом сообщает местный портал «Мой город» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Западно-Казахстанской области страны.
Трагедия произошла 7 июля у озера Шалкар в Теректинском районе, когда на казахстанский регион обрушился мощный шторм. В момент непогоды россиянка находилась на пляже.
«В зоне отдыха Шалкар в женщину 1984 года рождения ударила молния. Фельдшер, выезжавший на место происшествия, констатировал смерть», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее, 12 июня, в Киржачском районе Владимирской области во время грозы погиб подросток после того, как ударила молния. Следователи провели осмотр места ЧП и назначили проведение медицинской судебной экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.