Во Владимирской области молния убила подростка

В Киржачском районе Владимирской области во время грозы погиб подросток после того, как ударила молния. Как сообщает 12 июня пресс-служба районной администрации своей странице в соцсети «Вконтакте», еще четверых несовершеннолетних доставили в районною больницу в городе Александров.

Известно, что двоим пострадавшим после обследования потребовалась госпитализация, еще двух медики отпустили домой.

Согласно данным СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону, погибшим является подросток 2009 года рождения. Трагедия произошла у водоема вблизи поселка Першино.

«Когда началась гроза, несовершеннолетние укрылись в расположенном рядом заброшенном строении, куда ударила молния. В результате один из детей погиб на месте происшествия, еще несколько пострадали», — отмечено на сайте ведомства.

Следователи провели осмотр места ЧП и назначили проведение медицинской судебной экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 31 мая, источник «Известий» сообщил, что в подмосковной Балашихе 63-летнего мужчину убило ударом молнии, когда он переходил дорогу на шоссе Энтузиастов. Пенсионер во время дождя передвигался по тротуару под зонтом, возле пешеходного перехода мужчину ударила молния. Он умер на месте. ГСУ СК по Подмосковью уточняет детали произошедшего.