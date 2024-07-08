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Экс-премьер Греции назвал победу левых во Франции уроком для всей Европы

Экс-премьер Греции Ципрас: победа левых во Франции — урок для всей Европы
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Фото: TASS/EPA/Mohammed Badra
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Победа коалиции левых партий «Новый народный фронт» (NFP) во Франции стала уроком для всей Европы. Об этом 7 июля заявил бывший премьер-министр Греции, экс-лидер радикальной левой партии «СИРИЗА» Алексис Ципрас.

«Когда прогрессивные силы отбросят в сторону «я», оставят разделение и выдвинут «мы» и «вместе», тогда они смогут переломить ситуацию и добиться исторической победы. <...> И давайте не будем смеяться, урок касается не только Франции. Это касается всей Европы. И, очевидно, Греции», — написал он в соцсети X.

Сейчас, отметил он, следующим важным шагом является формирование прогрессивного правительства, что станет возможным, если «мы» продолжит преобладать.

Левая победа: правые во Франции проиграли выборы
Сможет ли Макрон сформировать правительство и почему сторонники Ле Пен потерпели неудачу

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) победила на парламентских выборах во Франции, заняв 182 места в национальном собрании. Второе место заняла коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен — третье с 143 креслами в нижней палате парламента.

На фоне результатов выборов в стране начались масштабные протесты. Как минимум 25 человек задержаны во французском городе Ренн в ходе беспорядков, а на митинге в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Протестующие также устроили погромы, некоторые магазины были готовы к беспорядкам, поэтому установили защитные решетки на витрины.

People hold French flags as they gather at the Place de la Republique after partial results in the second round of the early French parliamentary elections, in Paris, France, July 7, 2024
Тысячи французов вышли на массовые акции протестов после второго тура досрочных парламентских выборов. По предварительным результатам, побеждает блок левых сил «Новый народный фронт», второе место занимают центристы президента Макрона, а правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен отдает лидирующую позицию и становится лишь третьей. Что сейчас происходит во Франции — в фотогалерее «Известий»
Фото: REUTERS/Abdul Saboor
Protesters hold a giant French flag on the statue of Marianne as people gather at the Place de la Republique after partial results in the second round of the early French parliamentary elections, in Paris, France, July 7, 2024
Площадь Республики в Париже переполнена демонстрантами
Фото: REUTERS/Yara Nardi
A statue is seen among tear gas following clashes during a demonstration after partial results in the second round of the early French parliamentary elections, in Nantes, France, July 7, 2024
Также крупный очаг протестов сохраняется в Нанте
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
A statue is seen among tear gas following clashes during a demonstration after partial results in the second round of the early French parliamentary elections, in Nantes, France, July 7, 2024
Там задержаны как минимум 25 человек, один полицейский пострадал
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
People react at the Place de la Republique after partial results in the second round of the early French parliamentary elections, in Paris, France, July 7, 202
Парижане громят магазины, кафе и остановки общественного транспорта
Фото: REUTERS/Abdul Saboor
A protester throws a projectile near burning bicycles during clashes with police following partial results in the second round of the early French parliamentary elections, at the Place de la Republique in Paris, France, July 7, 2024
Вандалы активно используют бутылки с зажигательной смесью и дымовые шашки
Фото: REUTERS/Yara Nardi
По информации правоохранительных органов, только на площади Республики собралось до 8 тыс. протестующих

По информации правоохранительных органов, только на площади Республики собралось до 8 тыс. протестующих

Фото: REUTERS/Abdul Saboor
Столкновения между левыми и правыми радикалами сопровождаются лозунгами против Макрона

Столкновения между левыми и правыми радикалами сопровождаются лозунгами против Макрона

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
French riot police stand in position near burning bicycles during clashes with demonstrators following partial results in the second round of the early French parliamentary elections, at the Place de la Republique in Paris, France, July 7, 2024
Полиция применила слезоточивый газ. Мобилизованы 30 тыс. силовиков
Фото: REUTERS/Yara Nardi

Макрон заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов 9 июня после того, как его партия провалилась на выборах в Европарламент.

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