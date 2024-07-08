Экс-премьер Греции назвал победу левых во Франции уроком для всей Европы
Победа коалиции левых партий «Новый народный фронт» (NFP) во Франции стала уроком для всей Европы. Об этом 7 июля заявил бывший премьер-министр Греции, экс-лидер радикальной левой партии «СИРИЗА» Алексис Ципрас.
«Когда прогрессивные силы отбросят в сторону «я», оставят разделение и выдвинут «мы» и «вместе», тогда они смогут переломить ситуацию и добиться исторической победы. <...> И давайте не будем смеяться, урок касается не только Франции. Это касается всей Европы. И, очевидно, Греции», — написал он в соцсети X.
Сейчас, отметил он, следующим важным шагом является формирование прогрессивного правительства, что станет возможным, если «мы» продолжит преобладать.
Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) победила на парламентских выборах во Франции, заняв 182 места в национальном собрании. Второе место заняла коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен — третье с 143 креслами в нижней палате парламента.
На фоне результатов выборов в стране начались масштабные протесты. Как минимум 25 человек задержаны во французском городе Ренн в ходе беспорядков, а на митинге в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ.
Протестующие также устроили погромы, некоторые магазины были готовы к беспорядкам, поэтому установили защитные решетки на витрины.
По информации правоохранительных органов, только на площади Республики собралось до 8 тыс. протестующих
Столкновения между левыми и правыми радикалами сопровождаются лозунгами против Макрона
Макрон заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов 9 июня после того, как его партия провалилась на выборах в Европарламент.