Коммунальные службы могут обязать работать с опасным жилфондом
Управляющие компании обяжут обслуживать аварийные дома. Соответствующий законопроект депутаты представят в Думе 8 июля. В 88,5% аварийных многоквартирных домов России проживают люди. На поддержание ветхого жилфонда нужны дополнительные мощности. Тем временем какие-то особенности в обслуживании таких зданий в законе не прописаны. Управляющие компании отказываются контролировать ветхое жилье в основном из-за затрат. Плата жильцов за ЖКХ не покрывает обслуживания аварийного дома. Поэтому реестр компаний предложено отдать на контроль властям регионов. Субъекты будут покрывать недополученные доходы управляющим компаниям сами.
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