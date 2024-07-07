Le Figaro узнала об отказе Макрона от планов выступить с заявлением

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует выступить с заявлением, так как он ожидает завершения подсчета голосов на парламентских выборах, чтобы оглласить формирование нового правительства. Об этом 7 июля сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

«В соответствии с республиканской традицией, он подождет формирования нового Национального собрания, чтобы принять необходимые решения», — приводит его слова издание.

В газете уточнили, что в настоящий момент Макрон внимательно следит за результатами выборов.

«В своей роли гаранта наших институтов он будет следить за уважением суверенного выбора французов», — подчеркнули в Елисейском дворце.

Во Франции 7 июля проходил второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закрылись в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

При этом телеканал BFMTV сообщал, что Макрон может выступить с обращением к нации: он должен был прибыть в Елисейский дворец к 18:00 (19:00 мск) для того, чтобы следить за голосованием, по итогам которого возможно обращение французского лидера к нации.

Ранее в этот день глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах и распорядиться о формировании нового правительства.

В свою очередь, Макрон призвал к осторожности в анализе результатов парламентских выборов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешные решения.

В первом туре выборов в Национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ.

Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов 9 июня. Поводом для такого шага стал проигрыш партии французского президента «Возрождение» на выборах в Европейский парламент.