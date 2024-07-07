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BFMTV анонсировал возможное обращение Макрона после завершения выборов в парламент

BFMTV: Макрон может обратиться к нации по итогам выборов в парламент
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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Президент Франции Эммануэль Макрон может выступить с обращением к нации после завершения второго тура досрочных парламентских выборов, сообщил 7 июля французский телеканал BFMTV.

По данным телеканала, Макрон прибудет в Елисейский дворец к 18:00 (19:00 мск) для того, чтобы следить за голосованием, по итогам которого возможно обращение французского лидера к нации. Также предполагается, что французский лидер проведет совещание с руководителями президентского блока «Вместе за республику», в числе которых премьер-министр страны Габриэль Атталь.

Как уточнил BFMTV, решения о выступлении Макрона еще нет, всё будет зависеть от итогов голосования.

Ранее газета Politico отмечала, что президент Франции не появлялся на публике около двух недель. По информации издания, его партия «Возрождение» опасается влияния образа политика на результат парламентских выборов и поэтому настояла на том, чтобы он не участвовал в предвыборной кампании. Собеседник издания отметил, что Макрон недооценил то, насколько обществу отвратительна его личность.

В этот день во Франции стартовал второй тур досрочных парламентских выборов. Избирательные участки открылись в европейской части страны в 8:00 по местному времени (9:00 мск). Голосование продлится до 18:00 или 20:00 (в крупных городах). На заморских территориях Франции голосование стартовало накануне и уже завершилось. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

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В первом туре выборов в национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ. Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен пообещал, что в день проведения второго тура для охраны порядка мобилизуют 30 тыс. полицейских.

Ранее, 9 июня, Макрон заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал успех «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент: партия Ле Пен опередила все другие политические силы Франции и получила 30 мест из 81 возможного в законодательном органе ЕС. Партия Макрона «Возрождение» заняла второе место с 14 мандатами.

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