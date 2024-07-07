Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО. Об этом 7 июля заявил президент республики Милорад Додик.

«Сербы никогда не забудут страдания невинных гражданских, поэтому мы никогда не дадим своего согласия на то, чтобы Босния и Герцеговина вошла в НАТО», — сказал он «РИА Новости».

Политик отметил, что БиГ не присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку для принятия соответствующего решения парламент страны должен достичь согласия по большинству связанных с ним вопросов. Такой консенсус не может быть достигнут, указал Додик.

Ранее, 8 апреля, член президиума Боснии и Герцеговины от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом назвал вступление в альянс стратегической целью государства. По его словам, для реализации данной цели существует «четкая правовая база».

До этого, в апреле 2023 года, Додик объявил о том, что Республика Сербская прекращает любое сотрудничество с НАТО, и назвал подобное взаимодействие бессмысленным. Весной прошлого года он также подчеркнул, что простить агрессию НАТО в Югославии в 1999 году нельзя. Об отказе республики поддержать присоединение БиГ к НАТО Додик высказывался и в конце 2022 года.