Член президиума Боснии и Герцеговины назвал вступление в НАТО целью страны

Стратегической целью Боснии и Герцеговины является вступление в НАТО. Об этом 8 апреля заявил член президиума от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович, слова которого приводит газета Dnevni avaz.

«Членство в НАТО является одной из стратегических целей Боснии и Герцеговины, для которой существует четкая правовая база», — заявил он на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам Бечировича, Североатлантический альянс полностью поддерживает вступление страны. Он отметил, что именно НАТО принесло мир и стабильность, а жители это ценят и поддерживают членство в организации.

«Особая благодарность генеральному секретарю Столтенбергу за большую преданность делу. НАТО полностью поддерживает независимость и суверенитет страны, и в этом его роль многогранна», — заявил он.

Член президиума добавил, что Сараево уже 20 лет идет к членству в организации, а сейчас самое время воспользоваться этим шансом. Бечирович заключил, что предложил Столтенбергу периодически проводить подобные встречи.

22 марта глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз (ЕС) начнет переговоры о вступлении в объединение Боснии и Герцеговины. Он подчеркнул, что впереди предстоит тяжелая работа, направленная на развитие страны и на благо народа.

Ранее, 12 марта, Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что рекомендовала Евросовету начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в союз. Отмечалось, что федерация также приняла меры по совершенствованию судебной и прокурорской системы, борьбе с коррупцией, организованной преступностью и терроризмом, а также по улучшению управления миграцией.

В декабре 2023 года президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что США предпринимают огромные усилия, чтобы отдалить Европу от России. Он отметил, что ЕС всё больше подпадает под американское влияние, при этом для Запада продвижение в восточном направлении является условием для выживания. По мнению Додика, в 1990-е Европа была силой, которая развивалась, однако сейчас процесс идет в обратном направлении.

До этого, в ноябре, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала НАТО прекратить дестабилизацию Балкан. По ее словам, как показывает история, появление альянса на Балканах всегда сопровождается горем, гибелью людей, разрухой и военными преступлениями. Так она прокомментировала планы альянса о возможном увеличении постоянных сил на территории самопровозглашенного Косово, Боснии и Герцеговины и в целом на Западных Балканах.