Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле заявили о потере конкурентоспособности ЕС без российского газа
Политика
Песков назвал концентрацию сил Финляндии на границе с РФ избыточной мерой
Мир
В ЕС заявили о невозможности поставить Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года
Мир
Захарова заявила о признании Украиной «марионеточного режима» Киева
Общество
В Институте судмедицины Муглы подтвердили траспортировку тел убитых россиянок
Наука и техника
Правительство РФ одобрило создание лунной станции с Китаем
Мир
Захарова назвала слова Байдена о Ближнем Востоке признанием правоты РФ
Мир
Соглашение РФ и Украины о пересечении границы прекратило действие
Мир
Москва ответит на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям ЕС
Мир
Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшие недели
Мир
Захарова сообщила о недопуске нескольких журналистов из РФ на СМИД ОБСЕ
Мир
Сейсмолог заявил о вероятности землетрясения в Турции силой 7,4 балла
Мир
Делегация Ирана не примет участие в СБ ООН из-за задержки с визами
Общество
В Крыму оценили нанесенный стихией ущерб в 1,3 млрд рублей

Захарова призвала НАТО прекратить дестабилизацию Балкан

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турне генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Балканы, проходившее с 19 по 22 ноября, стало очередным свидетельством деструктивного курса альянса по затягиванию стран региона в свои структуры, заявила 29 ноября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«НАТО должна прекратить свою политику дестабилизации Балкан, насаждения там своих порядков, создания новых разделительных линий. Как показывает история, появление альянса на Балканах всегда сопровождается горем, гибелью людей, разрухой и военными преступлениями», — заявила Захарова.

В ходе брифинга она также отметила, что власти самопровозглашенного Косово продолжают накалять обстановку в регионе. Так, Приштина, как и в прошлом году, грубо нарушила права местных сербов, отказав им в возможности принять участие в досрочных выборах в парламент Сербии по месту проживания, отметила дипломат.

«США и ЕС, которые на каждом шагу выступают поборниками пресловутых демократических стандартов, в данном случае закрывают глаза на нарушения базовых прав косовских сербов», — добавила дипломат.

Визит Столтенберга в регион состоялся с 19 по 22 ноября. В его рамках генсек встретился 20 ноября с представителями Косово, а 21 ноября — с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром страны Аной Брнабич.

НАТО бы, но: главы МИД стран альянса обсуждают вступление Украины в блок
Почему Киеву не стоит рассчитывать на полноценную интеграцию в организацию в ближайшей перспективе

20 ноября Столтенберг рассказал о планах возможного увеличения постоянных сил НАТО на территории самопровозглашенного Косово, Боснии и Герцеговины и в целом на Западных Балканах. Он связал это с необходимостью воспрепятствовать новым вспышкам насилия на территории Косово. На следующий день генсек НАТО заявил, что альянс не видит какой-либо военной угрозы Западным Балканам со стороны России, однако продолжит сохранять бдительность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023