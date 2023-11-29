Захарова призвала НАТО прекратить дестабилизацию Балкан

Турне генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Балканы, проходившее с 19 по 22 ноября, стало очередным свидетельством деструктивного курса альянса по затягиванию стран региона в свои структуры, заявила 29 ноября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«НАТО должна прекратить свою политику дестабилизации Балкан, насаждения там своих порядков, создания новых разделительных линий. Как показывает история, появление альянса на Балканах всегда сопровождается горем, гибелью людей, разрухой и военными преступлениями», — заявила Захарова.

В ходе брифинга она также отметила, что власти самопровозглашенного Косово продолжают накалять обстановку в регионе. Так, Приштина, как и в прошлом году, грубо нарушила права местных сербов, отказав им в возможности принять участие в досрочных выборах в парламент Сербии по месту проживания, отметила дипломат.

«США и ЕС, которые на каждом шагу выступают поборниками пресловутых демократических стандартов, в данном случае закрывают глаза на нарушения базовых прав косовских сербов», — добавила дипломат.

Визит Столтенберга в регион состоялся с 19 по 22 ноября. В его рамках генсек встретился 20 ноября с представителями Косово, а 21 ноября — с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром страны Аной Брнабич.

20 ноября Столтенберг рассказал о планах возможного увеличения постоянных сил НАТО на территории самопровозглашенного Косово, Боснии и Герцеговины и в целом на Западных Балканах. Он связал это с необходимостью воспрепятствовать новым вспышкам насилия на территории Косово. На следующий день генсек НАТО заявил, что альянс не видит какой-либо военной угрозы Западным Балканам со стороны России, однако продолжит сохранять бдительность.