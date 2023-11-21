Столтенберг заявил об отсутствии угрозы Западным Балканам со стороны РФ

В НАТО не видят никакой военной угрозы Западным Балканам со стороны России, заявил 21 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Таким образом он прокомментировал журналистам в ходе визита в Северную Македонию заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы намерении РФ «дестабилизировать Балканы».

«Мы не видим какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России союзникам и региону, но остаемся бдительными», — приводит «РИА Новости» слова Столтенберга.

Накануне генсек альянса рассказал о планах возможного увеличения постоянных сил НАТО на территории самопровозглашенного Косово, Боснии и Герцеговины и в целом на Западных Балканах. Он связал это с необходимостью воспрепятствовать новым вспышкам насилия на территории Косово.

Визит Столтенберга в регион проходит с 19 по 22 ноября. В его рамках генсек встретился в понедельник, 20 ноября, с представителями Косово, а во вторник — с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром страны Аной Брнабич.

Ранее, 16 октября, президент России Владимир Путин напомнил в интервью Медиакорпорации Китая, что после обещания со стороны НАТО не расширяться на Восток прошло уже пять волн таких расширений. Российский лидер указал, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

5 октября Путин заявил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает безопасности РФ.