Додик заявил о желании США отдалить Европу от России

США предпринимают огромные усилия, чтобы отдалить Европу от России. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью телеканалу «РТР-Беларусь».

«Сегодня же Запад в лице США делает всё возможное, чтобы отделить Европу от России. Возможный союз был бы для них очень опасен. Европа со своими технологиями, знаниями и Россия со своими ресурсами могли бы стать серьезной угрозой для Штатов», — цитирует политика портал SB.BY/

Евросоюз всё больше подпадает под американское влияние, считает политик. Додик отметил, что для Запада продвижение в восточном направлении является условием для выживания.

По его мнению, в 90-е Европа была силой, которая развивалась, однако сейчас процесс идет в обратном направлении.

Ранее, 15 декабря, политолог заявил о колоссальном давлении президента США Джо Байдена на ЕС для выделения денег Киеву. По мнению политолога, ЕС пока не может прийти к единому мнению по оказанию финансовой помощи Украине, потому что США не смогли до конца «додавить» Венгрию.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал «Известиям», что в Евросоюзе нет единства по антироссийским санкциям, потому что некоторые европейские политики понимают, что этими ограничениями они вредят самим себе.