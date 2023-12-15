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Политолог заявил о колоссальном давлении Байдена на ЕС для выделения денег Киеву

Мезюхо: Байден оказывает на ЕС колоссальное давление для выделения денег Киеву
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Фото: Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP
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Президент США Джо Байден оказывает на Евросоюз (ЕС) колоссальное давление с целью выделения Украине денег. Об этом 15 декабря «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо.

Ранее в этот день стало известно, что ЕС не утвердил программу бюджетной помощи Украине. Затем глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз проведет экстренный саммит в начале 2024 года, чтобы согласовать программу помощи Киеву.

По мнению политолога, ЕС пока не может прийти к единому мнению по оказанию финансовой помощи Украине, потому что США не смогли до конца «додавить» Венгрию.

«Все-таки мы должны исходить из того, что рано или поздно очередные поставки финансов и вооружения со стороны Европы на Украину будут произведены. Вероятнее всего, это будет в следующем году, что крайне невыгодно для украинских вооруженных формирований, которые испытывают большие трудности на линии фронта», — сказал он.

Мезюхо считает, что в полной мере Европа не будет удовлетворять финансовые запросы киевского режима, но частично она все-таки пойдет на очередной транш, потому что сегодня Старый Свет не является суверенным во внешнеполитическом маневре и Байден оказывает на Европу колоссальное давление.

«И это давление усиливается в свете того, что администрация президента США так и не наладила контакт с палатой представителей конгресса США, поэтому самостоятельно Вашингтон профинансировать нужды Украины на данный момент не может. Поэтому, естественно, как всегда, со стороны американцев в ход идут угрозы в отношении тех лидеров Европы, которые пытаются хоть немного проводить национально ориентированную политику», — заключил эксперт.

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15 декабря стало известно, что Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине. План поддержки Киева включал в себя предоставление из бюджета ЕС €50 млрд до 2027 года. За выделение этой суммы проголосовали 26 стран — членов ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение денег Киеву из бюджета ЕС не отвечает интересам Будапешта, так как в таком случае придется отдать часть причитающихся Венгрии средств.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал «Известиям», что в Евросоюзе нет единства по антироссийским санкциям, потому что некоторые европейские политики понимают, что этими ограничениями они вредят самим себе.

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