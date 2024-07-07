Береговая охрана Филиппин заявила о прибытии корабля из Китая на спорный риф
Корабль береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом 5 июля сообщил представитель филиппинской береговой охраны (PCG) Джей Тарриэла.
«Береговая охрана Филиппин смогла успешно отследить передвижения 165-метрового корабля-монстра китайской береговой охраны CCG-5901», — написал он в своем сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).
По информации филиппинской береговой охраны, этот корабль вошел в исключительную экономическую зону Филиппин 1 июля. После этого, 3 июля, он направился к отмели Аюнгин, а далее проследовал к рифу Панганибан. Спустя еще несколько часов корабль обнаружили двигающимся в сторону отмели Эскода, где он встал на якорь.
Отмечается, что уже более двух дней подряд корабль береговой охраны Китая стоит на якоре у отмели Эскода и находится в непосредственной близости от судна BRP «Тереза Магбануа».
«Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать», — привело агентство Reuters слова Тарриэлы.
Ранее, 2 мая, сообщалось, что министерство иностранных дел Филиппин вызвало заместителя главы китайской дипмиссии в Маниле Чжоу Чжи Юн в связи с очередным столкновением кораблей береговой охраны двух стран в Южно-Китайском море 30 апреля. В Маниле добавили, что атакованное судно выполняло обычную гуманитарную миссию вблизи атолла Скарборо. Судно получило сильные повреждения в результате китайской атаки с применением водометов.