Пешехода насмерть сбили на КАД в Санкт-Петербурге
На КАД в Санкт-Петербурге был насмерть сбит пешеход. Об этом 6 июля сообщил источник «Известий».
По предварительным данным, трагедия произошла 5 июля поздно вечером. Отмечается, что мужчина перебегал дорогу, и в него въехал автомобиль.
На кадрах из социальных сетей видно, что на месте уже работают сотрудники скорой помощи.
Ранее, 5 июля, сообщалось, что один человек погиб и два пострадали при ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Предварительно установлено, что водитель Tesla не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, врезался в машину Toyota. После столкновения их отбросило на автомобили Chevrolet и Lixiang. В результате ДТП погиб водитель Tesla. Пассажирка Tesla и пассажирка Toyota получили травмы различной степени тяжести.
Очевидец Вячеслав рассказал «Известиям», что он вместе с другими прохожими после ДТП сразу же побежал помогать пострадавшим прямо через проезжую часть.