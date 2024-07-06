Явка во втором туре президентской гонки в Иране составила около 50%

Явка во втором туре президентских выборов в Иране, по предварительным данным, составила около 50% — отдали свои голоса примерно 30,5 млн из 61 млн избирателей. Об этом 6 июля сообщило агентство Tasnim News.

«Уровень участия населения во втором этапе на выборах 14-го президента составит около 50%», — говорится в публикации.

По данным агентства IRNA, представитель иранского избирательного штаба Мохсен Эслами отметил, что подсчет будет ускорен, потому результаты голосования могут быть объявлены до полудня субботы.

Участки должны были закрыться в 18:00 по местному времени (17:30 мск), но из-за очень жаркой погоды время для голосования продлевали три раза. По итогу оно было завершено в 00:00 по местному времени (23:30 мск).

5 июля начался второй тур президентских выборов в Иране. Центральная провинция Тегеран стала крупнейшим избирательным округом в стране, там открылось 6694 избирательных участка. Тогда же представитель иранского избирательного штаба Мохсен Эслами сообщал, что явка во втором туре выборов президента в Иране за два часа до закрытия избирательных участков превысила 40%.

Граждане Ирана делают выбор между лидером первого тура голосования — экс-министром здравоохранения, реформатором Масудом Пезешкианом — и представителем консервативного крыла Саидом Джалили, который проиграл сопернику около 1 млн голосов.

Первый тур выборов президента Ирана прошел 28 июня. По его итогам ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50% голосов избирателей.

Джалили заявил «Известиям», что целью его политики является укрепление отношений со всеми странами, с которыми у Ирана есть точки соприкосновения в различных областях.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо этого, в потерпевшем крушение вертолете также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.