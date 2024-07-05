Развожаев сообщил о попытках ВСУ обследовать систему обороны Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются обследовать систему обороны Крыма, для этого они запускают в направлении полуострова крылатые ракеты и ложные цели. Об этом 5 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели. Сегодня враг активно прощупывает систему обороны полуострова», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев призвал жителей региона не пренебрегать мерами безопасности в то время, когда объявляется воздушная тревога.

Ранее в этот день губернатор Севастополя предупредил, что российская авиация уничтожает военные цели над акваторией Черного моря. Все службы были приведены в состояние боевой готовности.

До этого, 4 июля, Развожаев сообщил, что ВСУ запускали в сторону Севастополя ракеты-«обманки». Он объяснил, что небольшой промежуток между сигналами тревоги и отбоя был из-за запуска ложных целей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.