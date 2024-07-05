Развожаев заявил об уничтожении авиацией военных целей над акваторией Черного моря

Российская авиация уничтожает военные цели над акваторией Черного моря. Об этом 5 июля сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией», — написал он.

Чиновник добавил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Он также призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие, оставаясь в укрытиях или других безопасных местах.

В 10:19 мск в городе была запущена воздушная тревога. В Севастополе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.

Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.