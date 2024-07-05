В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.
Тревога была запущена в 10:19 мск. В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт, сообщает в Telegram-канале ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».
В начале июля Развожаев сообщал о пяти сбитых над Севастополем воздушных целях. Он проинформировал о повреждении машин и возгорании заборов частных домов в результате падения осколков.
Украинские военные пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.