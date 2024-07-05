Пьяный консультант по борьбе с зависимостями сбил 10 человек в Нью-Йорке

В Нью-Йорке консультант по борьбе с зависимостями и автор книги «Трезвый наркоман» Дэниел Хайден сбил 10 человек на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает газета New York Post.

Как уточняет издание, в результате аварии погибли три человека, еще семь пострадали, в том числе дети. Инцидент произошел во время празднования Дня независимости.

«Он в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар и врезался в людей, среди которых были дети. Хайден написал в 2020 году книгу под названием «Трезвый наркоман», — пишет издание.

Отмечается, что на страницах книги Хайден признавался в собственном опыте употребления запрещенных веществ на протяжении 18 лет. В 2015-м ему были предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения и вождении в нетрезвом виде. Он признал себя виновным по первому обвинению, а второе было отклонено.

В мае телеканал CBS News сообщил, что в результате ДТП с участием автобуса для вечеринок на трассе в американском штате Мэриленд погиб один человек и более 20 получили ранения. Во время езды водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.