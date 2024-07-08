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Голикова сообщила о первоочередном расчете семейной налоговой выплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Семейная налоговая выплата в РФ будет осуществляться до того, как произведут другие вычеты. Об этом 8 июля сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она объяснила, что сейчас есть множество налоговых вычетов — на образование, на здравоохранение, имущественные вычеты. В связи с этим встал вопрос, что поставить на первое место.

«На первое место поставить семейную налоговую выплату, то есть сразу ее заплатить, а потом осуществлять все остальные вычеты или в каком-то ином порядке. Вот сегодня президентом [Владимиром Путиным] было принято решение о том, что на первое место ставится семейная налоговая выплата, сначала по ней идет возврат, то есть от полной суммы уплаченного налога, и, собственно, сегодня президент с учетом графика рассмотрения законопроекта поручил, чтобы депутаты учли эти изменения в тех поправках, которые они сегодня рассматривают. Очень надеемся, что так они и поступят», — сказала Голикова.

Вице-премьер продолжила, что к главе государства обращались тоже по поводу того, чтобы по семейной налоговой выплате был определенный механизм.

«Сейчас предусмотрен возврат между 13 и 6%, то есть если у семьи доход на человека менее 1,5 прожиточного минимума, то между 13 и 6% будет осуществляться возврат, то есть, по сути, такая, ну если можно так сказать, компенсационная выплата по итогам года. Налог уплачен, налоговая служба посмотрела, как он уплачен, посмотрела доходы, и если доходы меньше 1,5 кратной величины прожиточного минимума на члена семьи, тогда будет возврат», — разъяснила она.

По словам Голиковой, соответствующие поправки сейчас рассматривает Госдума.

Первый вице-спикер ГД Александр Жуков, слова которого приводит Telegram-канал «Единой России», также рассказал, что на этой неделе в ГД запланировано два пленарных заседания — 9 и 10 июля. На них, в частности, рассмотрят отдельную инициативу об установлении семейной налоговой выплаты.

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Планируется, что семейная налоговая выплата охватит порядка 4 млн семей. Получить ее смогут работающие россияне с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Тем, кто решит получить выплату, нужно будет подать заявление через «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Социального фонда. Ее размер будет для каждой семьи индивидуален.

По мнению научного сотрудника лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Константина Тузова, ее введение будет способствовать улучшению демографической ситуации.

Ранее в этот день во время встречи с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» к главе государства обратилась семья Большаковых. Они отметили, что для многодетных семей было бы большим подспорьем, если бы они могли возвращать не только ту часть налогов, которую они выплатили, а полностью, что полагается по налоговому вычету.

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