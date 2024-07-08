Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство РФ и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Данное заявление он сделал во время встречи с семьями — финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» в понедельник, 8 июля.

Глава государства напомнил, что на данный момент существует несколько налоговых вычетов: имущественный, социальный и общий для семей. По словам Путина, «общий вычет должен рассчитываться до всех остальных, чтобы не получилось так, что всё посчитали, а уже нечего было вычитать».

Кроме того, президент РФ отметил, что программа специальных выплат нацелена на то, чтобы многодетные семьи не переплачивали более 6% за ипотеку.

«И вот разница между 13 и 6%, вот эта разница должна остаться в семье», — подчеркнул глава государства.

Ранее, 12 июня, Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут продлены на семь лет. Система выплат будет продлена до 31 декабря 2030 года. Это позволит предоставлять россиянам, родившим третьего или последующих детей, выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение кредита на жилье.