Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут продлены на семь лет. Документ 12 июня размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Таким образом, система выплат будет продлена до 31 декабря 2030 года. Это позволит предоставлять россиянам, родившим третьего или последующих детей, выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение кредита на жилье.

При этом от государства такая инициатива потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024–2030 годы — их общий объем составит 647,59 млрд рублей.

До этого, 23 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин говоря о плане правительства России продлить выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, поделился статистикой, что за 2023 год такую помощь получили около 190 тыс. семей. В 2024 году на реализацию этой программы потребуются бюджетные средства на сумму примерно 50 млрд рублей.

После, 28 мая, Госдума приняла закон, продлевающий программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки во втором и третьем чтениях. Отмечалось, что документ был подготовлен в целях реализации послания президента РФ Федеральному собранию от 29 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что продление этой программы повысит уровень доступности жилья для многодетных семей.

В Госдуме 14 марта предложили расширить льготы для многодетных семей. Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» считают, что эти семьи должны получать скидку не менее 50% на оплату ЖКУ, освобождаться от оплаты транспортного налога на один принадлежащий им автомобиль и получать иные льготы.