В США один человек погиб и 23 пострадали в ДТП с автобусом для вечеринок
В результате ДТП с участием автобуса для вечеринок на трассе в американском штате Мэриленд один человек погиб и более 20 получили ранения. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает CBS News.
Полиция штата Мэриленд сообщила, что утром в автобусе находились 24 человека. Во время езды водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.
Официальные лица утверждают, что на данный момент обвинений никому предъявлено не было.
30 апреля поезд метро Лос-Анджелеса столкнулся с маршрутным автобусом Университета Южной Калифорнии, в результате чего пострадали 55 человек. По данным капитана пожарной охраны города Адама ВанГерпена, в момент столкновения в поезде находилось около 150 человек и еще два человека ехали в автобусе.