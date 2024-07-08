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«Остров мечты» и футбольная академия «Чертаново» приглашают на Большой футбольный день
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«Остров мечты» и футбольная академия «Чертаново» приглашают на Большой футбольный день

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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14 июля, в день финала чемпионата Европы по футболу, «Остров мечты» и футбольная академия «Чертаново» проведут Большой футбольный день для гостей парка. Мероприятия пройдут в южном ландшафтном парке и Dream Game Center «Острова мечты» по адресу: проспект Андропова, д.1.

Посетителей ожидает митап с участием известных спортсменов, мастер-классы от футболистов и тренеров, просмотр финального матча чемпионата Европы по футболу в компании экс-игрока сборной России Игоря Чугайнова и популярных спортивных блогеров Майка Крапивникова и Светы Думич.

С 14:00 до 15:00 в южном ландшафтном парке «Острова мечты» пройдет неформальный паблик-ток. Тренеры и спортсмены расскажут о последних трендах футбольной подготовки и дадут ценные советы для родителей, чьи дети хотят заниматься футболом.

С 15:30 до 17:00 состоится футбольный мастер-класс: под руководством профессиональных тренеров и футболистов гости смогут разучить несколько финтов.

Екатерина Лошкарева, заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова мечты»: «Остров мечты» постоянно ищет новые интересные форматы для того, чтобы подарить гостям парка возможность испытать яркие эмоции и ощущение праздника. В июне в южном ландшафтном парке стартовал фестиваль «Лето яркого цвета», который включает в себя целый спектр бесплатных активностей для гостей: это образовательные, развлекательные, спортивные мероприятия. Поскольку Евро-2024 является главным футбольным событием этого лета, мы вместе с нашим партнером академией «Чертаново» решили сделать гостям парка особенный подарок и организовать Большой футбольный день, где болельщики и поклонники этого вида спорта смогут встретиться с известными футболистами, тренерами, спортивными блогерами, задать интересующие вопросы, поучаствовать в мастер-классах и вместе разделить эмоции от просмотра финального матча».

Илья Савченко, директор футбольной академии «Чертаново»: «Почти 50 лет академия «Чертаново» занимается поиском и развитием молодых талантов, предлагая уникальные возможности для будущих звезд и поклонников футбола: от мастер-классов, просмотров и тренировок до встреч с футболистами и тренерами. Мы активно участвуем в городских спортивных событиях, постоянно развиваем партнерские проекты. Так у нас появилась совместная с «Островом мечты» идея по проведению мероприятий, которые объединят сразу несколько поколений поклонников футбола. Все желающие смогут отработать навыки владения мячом на специальных мастер-классах от опытных тренеров и спортсменов».

Завершится мероприятие в 22:00 в Dream Game Center «Острова мечты». Гости смогут посмотреть финальный матч чемпионата Европы в компании спортсменов и блогеров, а болельщик, угадавший точный счет матча, получит специальный приз от «Острова мечты».

Все мероприятия бесплатные, вход свободный.

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