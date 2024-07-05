В Дагестане возбудили дело после отравления 16 человек в местном кафе
В селе Леваши в Дагестане после отравления 16 человек в местном кафе было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом 5 июля сообщили в следственном управлении СК России по региону.
«По версии следствия, 4 июля 2024 года за медицинской помощью в Левашинскую районную больницу обратились 16 человек, употреблявших пищу во время торжественного мероприятия, проходившего в одном из банкетных залов в селе Леваши», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
У пациентов было диагностировано пищевое отравление. Госпитализация понадобилась 12 гражданам, в том числе семи несовершеннолетним.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее, 1 июля, в Братске Иркутской области произошло массовое отравление людей в кафе, среди пострадавших — пять несовершеннолетних. СК выясняет все обстоятельства произошедшего.