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В Крыму назвали политику НАТО по Украине захватом исторических территорий РФ
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Додик пообещал не допустить вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
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В Волгограде аварийно-восстановительные работы на КНС проводили всю ночь
Общество
Синоптики пообещали москвичам сухую погоду и до +29 градусов 7 июля
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Депутат рады обвинила ВВС Украины в фальсификации данных о сбитых БПЛА
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Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Происшествия
Под Алуштой сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение лесной подстилки
Экономика
The Telegraph указала на катастрофу для Украины из-за возможного дефолта
Экономика
Строительство частных домов в России резко выросло на 21%
Общество
Вильфанд пообещал новые рекорды жары в России этим летом
Общество
Один из сыновей священника Ащеулова может стать фигурантом нового уголовного дела
Происшествия
В населенном пункте Воронежской области ввели режим ЧС после инцидента с БПЛА
Мир
FT сообщила о «расколе» между кланами Байдена, Обамы и Клинтон
Общество
В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту опрокидывания судна на реке Амур
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В Вашингтоне перед саммитом НАТО прошла акция против альянса
Армия
ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot под Одессой

Видео. В Москве выбрали лучших медиаменеджеров России

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