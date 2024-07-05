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ЦБ готов разобраться с отказами в оформлении полисов ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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ЦБ готов разобраться с отказами водителям в оформлении краткосрочных полисов ОСАГО. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора.

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«Страховщики не вправе отказывать владельцам транспортных средств в оформлении краткосрочных полисов ОСАГО при предоставлении необходимых документов. Если автовладелец столкнулся с такой проблемой, то он может пожаловаться на неправомерные действия в Банк России, который разберется со сложившейся ситуацией и, если выявит нарушения, примет к такому страховщику необходимые меры», — заявили в пресс-службе регулятора.

При этом там обратили внимание, что возможность оформить такой договор на срок от одного дня до трех месяцев появилась у российских автовладельцев только со 2 марта 2024 года.

«Такие полисы нужны в том случае, когда транспортное средство используется в течение ограниченного периода времени — например, для проезда на дачу и обратно или тогда, когда нужно передать ТС на небольшой срок во временное пользование водителю, который не вписан в действующий договор», — пояснили в пресс-службе Банка России.

Там также отметили, что наиболее активные пользователи такого продукта — водители такси, которым удобно соотносить расходы на ОСАГО с получаемыми доходами от перевозки пассажиров, а не приобретать стандартный полис.

«Статистические данные, которыми располагает Банк России, свидетельствуют о росте востребованности данного продукта: если с момента введения краткосрочных договоров ОСАГО до конца мая 2024 года было оформлено менее 11 тыс. таких полисов, то уже в июне только за первые 20 дней их было оформлено более 13 тыс., из которых около 10 тыс. приходится на краткосрочные для такси (средняя премия составила всего 353 рубля)», — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

При этом там отметили, что Банк России получил указанное письмо главы комитета Госдумы и ответит на него в установленный законом срок. Также там сообщили, что страховщики определяют цену краткосрочного полиса ОСАГО в соответствии с законом, используя понижающий коэффициент срока действия договора. Его конкретную величину компании вправе устанавливать в зависимости от особенностей ситуации, для которой оформляется такой договор, а также от характеристики водителя, уточнили в Банке России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Купить — не продать: ЦБ просят проверить отказы в оформлении краткосрочных ОСАГО

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