Купить — не продать: ЦБ просят проверить отказы в оформлении краткосрочных ОСАГО

Водители сталкиваются с отказами страховых в оформлении краткосрочных ОСАГО. Компании неохотно оформляют такие полисы. Кроме того, их стоимость за один день может превышать половину годовой цены . Депутаты Госдумы обратились к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой вмешаться в ситуацию. В Центробанке заявили, что разберутся со случаями отказов. Представители автомобильного сообщества проблемы признают, объясняя их консервативностью системы страхования .

Невыгодные документы

Центральный банк России просят вмешаться в ситуацию с отказами страховых компаний оформлять краткосрочные полисы ОСАГО . Такое обращение в адрес главы регулятора Эльвиры Набиуллиной направил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Затруднение заключается в том, что для оформления краткосрочного полиса ОСАГО сотруднику страховой компании зачастую необходимо специальное разрешение вышестоящего руководства. Получить его не всегда удается, по крайней мере, в разумные сроки, вынуждая тем самым клиента оформить ОСАГО сроком на 12 месяцев », — говорится в документе.

Кроме того, депутат просит разобраться с завышенной стоимостью полиса. В частности, он сообщает, что цена страховки сроком на шесть месяцев может составлять 70% от суммы ОСАГО на год, а со сроками два месяца, один месяц, один день — 55% .

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что причиной обращения стали жалобы, поступившие к нему от водителей и объединений, защищающих права автомобилистов.

— Эта проблема с отказами и ценообразованием особенно актуальна в связи с обсуждением предложения о введении штрафа за езду без ОСАГО через видеокамеры , — пояснил «Известиям» парламентарий.

При этом он признал, что значительная доля водителей не оформляет полис, и нужно принимать меры, но они должны быть продуманными .

На проблему с отказами ранее жаловались в ФАС и Роспотребнадзор депутаты от «Единой России» . Депутат Михаил Романов заявлял о том, что действия страховщиков похожи на сговор, однако вопрос так и не решен.

В ЦБ «Известиям» заявили, что разберутся с нежеланием страховых компаний оформлять краткосрочные полисы .

— Страховщики не вправе отказывать владельцам транспортных средств в оформлении краткосрочных полисов ОСАГО при предоставлении необходимых документов. Если человек столкнулся с такой проблемой, то он может пожаловаться на неправомерные действия в Банк России , который разберется со сложившейся ситуацией и если выявит нарушения, то примет к такому страховщику необходимые меры, — заявили в пресс-службе регулятора.

При этом там обратили внимание, что возможность оформить такой договор на срок от одного дня до трех месяцев появилась у российских автовладельцев только со 2 марта 2024 года .

— Такие полисы нужны в том случае, когда транспортное средство используется в течение ограниченного периода времени — например, для проезда на дачу и обратно, или тогда, когда нужно передать ТС на небольшой срок во временное пользование водителю, который не вписан в действующий договор , — пояснили в пресс-службе Банка России.

Там также отметили, что наиболее активные пользователи такого продукта — водители такси, которым удобно соотносить расходы на ОСАГО с получаемыми доходами от перевозки пассажиров , а не приобретать стандартный полис.



— Статистические данные, которыми располагает Банк России, свидетельствуют о росте востребованности данного продукта : если с момента введения краткосрочных договоров ОСАГО до конца мая 2024 года было оформлено менее 11 тыс. таких полисов, то уже в июне только за первые 20 дней — более 13 тыс., из которых около 10 тыс. приходится на краткосрочные для такси (средняя премия ним составила всего 353 рубля), — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин



При этом там отметили, что Банк России получил указанное письмо главы комитета Госдумы и ответит на него в установленный законом срок . Также там сообщили, что страховщики определяют цену краткосрочного полиса ОСАГО в соответствии с законом, используя понижающий коэффициент срока действия договора. Его конкретную величину компании вправе устанавливать в зависимости от особенностей ситуации , для которой оформляется такой договор, а также характеристики водителя, — уточнили в Банке России.

«Известия» также направили запрос в ФАС с просьбой пояснить ситуацию с отказами и ценообразованием.

Консервативная система

Координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов заявил «Известиям», что указанные депутатом проблемы существуют.

— На мой взгляд, они появились из-за адаптации к новым правилам, после вступления в силу которых прошло еще очень мало времени. Это связано с тем, что любая страховая деятельность, в том числе по автомобилям, очень консервативна, и любой новый продукт на начальном этапе будет стоить дорого . Чтобы ситуация изменилась в ту или иную строну, должна быть накоплена статистика по рынку, — пояснил эксперт.

По его словам, страховые компании работают на фундаментальных временных рядах в три года, то есть изменения по краткосрочным полисам ОСАГО может произойти только в 2027 году.

— Чтобы ускорить адаптацию законодательства, конечно, нужно просить ЦБ вмешаться в ситуацию и взять ее на контроль, — заявил эксперт.

Аналогичные обращения автомобилистов поступали и в «Общественную потребительскую инициативу» , сообщил глава организации Олег Павлов.

— Отказ заключить такой договор — это неправомерное поведение для любой компании, особенно если потребителей вынуждают в итоге заключать долгосрочный договор, как и переплачивать за него , — заявил он

По его словам, было бы полезно, чтобы ЦБ и ФАС разобрались в этой ситуации и навели порядок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что возникновение таких проблем было очевидно на стадии принятия законопроекта о краткосрочных документах ОСАГО . По его словам, страховым компаниями невыгодно их оформлять, отсюда нежелание заключать договоры и завышенные цены .

— Когда законопроект принимался, мы предлагали, чтобы стоимость такого полиса на один день составляла 365-ю часть от годовой цены плюс 20% за сложности с оказанием таких страховых услуг, но нас тогда не поддержали , — заявил представитель отрасли.

Он считает, что сегодня в целом по ОСАГО две серьезные проблемы — высокая стоимость и низкие суммы выплат.

При этом в Российском союзе автостраховщиков заявили «Известиям», что в их организации не наблюдается жалоб на случаи отказа в оформлении краткосрочных полисов . Если говорить о стоимости, то в РСА отметили, что сегодня коэффициент для краткосрочных полисов устанавливается страховщиком самостоятельно , а не Банком России, как иные коэффициенты.