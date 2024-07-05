Купить — не продать: ЦБ просят проверить отказы в оформлении краткосрочных ОСАГО
Водители сталкиваются с отказами страховых в оформлении краткосрочных ОСАГО. Компании неохотно оформляют такие полисы. Кроме того, их стоимость за один день может превышать половину годовой цены. Депутаты Госдумы обратились к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой вмешаться в ситуацию. В Центробанке заявили, что разберутся со случаями отказов. Представители автомобильного сообщества проблемы признают, объясняя их консервативностью системы страхования.
Невыгодные документы
Центральный банк России просят вмешаться в ситуацию с отказами страховых компаний оформлять краткосрочные полисы ОСАГО. Такое обращение в адрес главы регулятора Эльвиры Набиуллиной направил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Затруднение заключается в том, что для оформления краткосрочного полиса ОСАГО сотруднику страховой компании зачастую необходимо специальное разрешение вышестоящего руководства. Получить его не всегда удается, по крайней мере, в разумные сроки, вынуждая тем самым клиента оформить ОСАГО сроком на 12 месяцев», — говорится в документе.
Кроме того, депутат просит разобраться с завышенной стоимостью полиса. В частности, он сообщает, что цена страховки сроком на шесть месяцев может составлять 70% от суммы ОСАГО на год, а со сроками два месяца, один месяц, один день — 55%.
Ярослав Нилов рассказал «Известиям», что причиной обращения стали жалобы, поступившие к нему от водителей и объединений, защищающих права автомобилистов.
— Эта проблема с отказами и ценообразованием особенно актуальна в связи с обсуждением предложения о введении штрафа за езду без ОСАГО через видеокамеры, — пояснил «Известиям» парламентарий.
При этом он признал, что значительная доля водителей не оформляет полис, и нужно принимать меры, но они должны быть продуманными.
На проблему с отказами ранее жаловались в ФАС и Роспотребнадзор депутаты от «Единой России». Депутат Михаил Романов заявлял о том, что действия страховщиков похожи на сговор, однако вопрос так и не решен.
В ЦБ «Известиям» заявили, что разберутся с нежеланием страховых компаний оформлять краткосрочные полисы.
— Страховщики не вправе отказывать владельцам транспортных средств в оформлении краткосрочных полисов ОСАГО при предоставлении необходимых документов. Если человек столкнулся с такой проблемой, то он может пожаловаться на неправомерные действия в Банк России, который разберется со сложившейся ситуацией и если выявит нарушения, то примет к такому страховщику необходимые меры, — заявили в пресс-службе регулятора.
При этом там обратили внимание, что возможность оформить такой договор на срок от одного дня до трех месяцев появилась у российских автовладельцев только со 2 марта 2024 года.
— Такие полисы нужны в том случае, когда транспортное средство используется в течение ограниченного периода времени — например, для проезда на дачу и обратно, или тогда, когда нужно передать ТС на небольшой срок во временное пользование водителю, который не вписан в действующий договор, — пояснили в пресс-службе Банка России.
Там также отметили, что наиболее активные пользователи такого продукта — водители такси, которым удобно соотносить расходы на ОСАГО с получаемыми доходами от перевозки пассажиров, а не приобретать стандартный полис.
— Статистические данные, которыми располагает Банк России, свидетельствуют о росте востребованности данного продукта: если с момента введения краткосрочных договоров ОСАГО до конца мая 2024 года было оформлено менее 11 тыс. таких полисов, то уже в июне только за первые 20 дней — более 13 тыс., из которых около 10 тыс. приходится на краткосрочные для такси (средняя премия ним составила всего 353 рубля), — подчеркнули в пресс-службе регулятора.
При этом там отметили, что Банк России получил указанное письмо главы комитета Госдумы и ответит на него в установленный законом срок. Также там сообщили, что страховщики определяют цену краткосрочного полиса ОСАГО в соответствии с законом, используя понижающий коэффициент срока действия договора. Его конкретную величину компании вправе устанавливать в зависимости от особенностей ситуации, для которой оформляется такой договор, а также характеристики водителя, — уточнили в Банке России.
«Известия» также направили запрос в ФАС с просьбой пояснить ситуацию с отказами и ценообразованием.
Консервативная система
Координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов заявил «Известиям», что указанные депутатом проблемы существуют.
— На мой взгляд, они появились из-за адаптации к новым правилам, после вступления в силу которых прошло еще очень мало времени. Это связано с тем, что любая страховая деятельность, в том числе по автомобилям, очень консервативна, и любой новый продукт на начальном этапе будет стоить дорого. Чтобы ситуация изменилась в ту или иную строну, должна быть накоплена статистика по рынку, — пояснил эксперт.
По его словам, страховые компании работают на фундаментальных временных рядах в три года, то есть изменения по краткосрочным полисам ОСАГО может произойти только в 2027 году.
— Чтобы ускорить адаптацию законодательства, конечно, нужно просить ЦБ вмешаться в ситуацию и взять ее на контроль, — заявил эксперт.
Аналогичные обращения автомобилистов поступали и в «Общественную потребительскую инициативу», сообщил глава организации Олег Павлов.
— Отказ заключить такой договор — это неправомерное поведение для любой компании, особенно если потребителей вынуждают в итоге заключать долгосрочный договор, как и переплачивать за него, — заявил он
По его словам, было бы полезно, чтобы ЦБ и ФАС разобрались в этой ситуации и навели порядок.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что возникновение таких проблем было очевидно на стадии принятия законопроекта о краткосрочных документах ОСАГО. По его словам, страховым компаниями невыгодно их оформлять, отсюда нежелание заключать договоры и завышенные цены.
— Когда законопроект принимался, мы предлагали, чтобы стоимость такого полиса на один день составляла 365-ю часть от годовой цены плюс 20% за сложности с оказанием таких страховых услуг, но нас тогда не поддержали, — заявил представитель отрасли.
Он считает, что сегодня в целом по ОСАГО две серьезные проблемы — высокая стоимость и низкие суммы выплат.
При этом в Российском союзе автостраховщиков заявили «Известиям», что в их организации не наблюдается жалоб на случаи отказа в оформлении краткосрочных полисов. Если говорить о стоимости, то в РСА отметили, что сегодня коэффициент для краткосрочных полисов устанавливается страховщиком самостоятельно, а не Банком России, как иные коэффициенты.
— Следует отметить: законом предусмотрено, что коэффициент краткосрочности должен быть в любом случае понижающим. При этом страховщики при его установлении учитывают тот факт, что убыточность по договору страхования тем выше, чем короче договор, при этом даже в годовых договорах она в основном концентрируется на первых периодах, — пояснили в пресс-службе РСА.
В организации добавили, что чинить препятствия для заключения краткосрочного договора страховщики не имеют права, поскольку краткосрочный полис ОСАГО остается публичным договором.