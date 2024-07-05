Пешеход погиб в результате наезда автомобиля под Калининградом

В Зеленоградске под Калининградом на двух пешеходов наехал автомобиль, в результате чего один из них скончался. Об этом 4 июля сообщили в региональном управлении МВД России.

«По предварительным данным, 4 июля 2024 года в 19 часов 10 минут водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем марки Mazda, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов 1953 и 1995 годов рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пешеход 1953 г.р. скончался на месте, второй пострадавший был госпитализирован. По факту происшествия производится проверка для установления обстоятельств.

Ранее в этот день в Москве на МКАД в результате ДТП два человека заживо сгорели в «Газели». В столичном главке МВД России заявили, что легковая машина столкнулась с грузовым автомобилем. «Газель» загорелась, в результате пожара два пассажира погибли. В ведомстве уточнили, что водитель направлен в медицинское учреждение.