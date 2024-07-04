Владимир Путин встретился с эмиром Катара Аль Тани в Астане в рамках саммита ШОС

Владимир Путин встретился с эмиром Катара Аль Тани в Астане в рамках саммита ШОС

2024-07-04T13:33:21+03:00

2024-07-04T13:33:21+03:00

2024-07-04T13:33:21+03:00

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