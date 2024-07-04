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Футболист французского «Ренна» на электросамокате насмерть сбил женщину

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Футболист тренировочного центра французского клуба «Ренн» насмерть сбил женщину во время поездки на электросамокате. Об этом 3 июля сообщила газета Le Parisien.

В настоящее время 18-летний спортсмен задержан по обвинению в непредумышленном убийстве. По данным издания, инцидент произошел в центре города Ренн на западе Франции 18 июня, а 24 июня 51-летняя женщина скончалась от полученных травм, передает издание Ouest France.

Уточняется, что с юношей на самокате находился несовершеннолетний пассажир. У обоих не обнаружили следов алкогольного и наркотического опьянения. Личность футболиста не раскрывается.

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