Футболист французского «Ренна» на электросамокате насмерть сбил женщину

Футболист тренировочного центра французского клуба «Ренн» насмерть сбил женщину во время поездки на электросамокате. Об этом 3 июля сообщила газета Le Parisien.

В настоящее время 18-летний спортсмен задержан по обвинению в непредумышленном убийстве. По данным издания, инцидент произошел в центре города Ренн на западе Франции 18 июня, а 24 июня 51-летняя женщина скончалась от полученных травм, передает издание Ouest France.

Уточняется, что с юношей на самокате находился несовершеннолетний пассажир. У обоих не обнаружили следов алкогольного и наркотического опьянения. Личность футболиста не раскрывается.

Ранее, 28 июня, в Санкт-Петербурге группа подростков сбила беременную женщину и коляску с ребенком. В результате происшествия 37-летняя женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие травмы. Малыш, которого женщина везла в коляске, выпал наружу.