В Петербурге подростки на самокате сбили беременную женщину с коляской
В Санкт-Петербурге группа подростков сбила беременную женщину и коляску с ребенком. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает «78.ru».
Инцидент произошел накануне, 28 июня, на проспекте Большевиков. Подростки наехали на беременную 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу и везла коляску рядом с пешеходным переходом. После столкновения несовершеннолетние остались на месте случившегося.
Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими ранениями. Ребенок в результате произошедшего выпал из коляски. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее, 27 мая, сообщалось, что трое подростков пострадали в результате столкновения мотоцикла и электросамоката в Москве. Уточнялось, что и водитель, и пассажир спортивного мотоцикла были без специальной экипировки. Все трое пострадавших были госпитализированы, им оказали необходимую медицинскую помощь.