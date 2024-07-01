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ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника на АЗС в Горловке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона, в результате чего повреждена автозаправочная станция (АЗС) в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 июля сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

«ВФУ осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА, вследствие чего повреждена заправка», — написал он.

По его информации, заправка находится в жилом массиве «Солнечный» (Калининский район Горловки). О пострадавших не сообщалось.

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Накануне, 30 июня, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле украинских боевиков Донецка один человек погиб, еще четыре мирных жителя пострадали. Атака ВСУ была совершена в районе остановки общественного транспорта «Боржомная». Также повреждены восемь жилых домов и школа.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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