На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсонской области
Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил 1 июля в Telegram-канале глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин.
«Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры», — написал он.
При этом Прокудин не уточнил их расположение, количество и степень повреждения.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее, 29 июня, украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье на фоне звучащей воздушной тревоги. Позже стало известно, что повреждения в Запорожье получил один из объектов критической инфраструктуры.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.