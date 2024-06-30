ВСУ обстреляли еще три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли еще три населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом 30 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет», — написал он.

По словам главы региона, в результате обстрела в селе Муром поврежден частный дом, а в селе Архангельское были зафиксированы различные повреждения в шести частных домовладениях. В обоих пунктах пострадали линии электроснабжения, часть абонентов временно остается без света.

Также Гладков проинформировал о повреждении украинским дроном кровли хозпостройки в поселке Первомайский.

«Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», — заключил губернатор.

В этот же день Гладков сообщил, что беспилотник в Белгородской области атаковал автомобиль, в котором ехала семья из пяти человек. В результате атаки погибла четырехлетняя девочка. Он выразил соболезнования родным ребенка и рассказал, что пострадали и другие члены семьи, у них осколочные ранения.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники над Белгородской областью около 10:30 и 07:30 мск.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. 15 БПЛА сбили над территорией Курской области, девять БПЛА — над территорией Липецкой области, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.