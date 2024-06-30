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В Белгородской области девочка погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль

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Фото: ТАСС/Владимир Иванов
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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области атаковал автомобиль, в котором ехала семья из пяти человек, погибла четырехлетняя девочка. Об этом 30 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ снова ударили по мирным жителям. В районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное — от полученных ран четырехлетняя девочка скончалась», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков выразил соболезнования родным ребенка и рассказал, что пострадали и другие члены семьи, у них осколочные ранения. Дедушка девочки получил проникающую травму брюшной полости и находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, добавил губернатор.

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Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники над Белгородской областью около 10:30 и 07:30 мск.

Также в российском военном ведомстве рассказали, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. 15 БПЛА сбили над территорией Курской области, девять БПЛА — над территорией Липецкой области, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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