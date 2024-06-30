Индия разрабатывает ракету нового поколения для доставки людей на Луну. Носитель будет называться «Сурья» в честь бога солнца в индуизме, передает телеканал «Известия». Ракета получит новый двигатель на жидком кислороде и метане. Ожидается, что «Сурья» доставит корабль на поверхность Луны к 2040 году. В 2023 году модуль индийской миссии «Чандраян-3» успешно прилунился на естественном спутнике Земли.

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