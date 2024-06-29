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Люся Чеботина назвала праздник «Алые паруса» сказкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Певица Люся Чеботина 29 июня назвала праздник выпускников «Алые паруса» сказкой. По ее словам, побывав на этом грандиозном событии примерно три года назад, она смогла на себе прочувствовать всё волшебство мероприятия.

«Мне безумно радостно, что всё больше и больше выпускников могут увидеть это не просто по телевизору или увидеть это где-то на фотографиях в интернете, а могут сами прийти и на своем выпускном увидеть эту сказку воочию. Это так прекрасно, и мне кажется, этот день они запомнят на всю оставшуюся жизнь», — отметила знаменитость.

Чеботина добавила, что со времен школы она больше всего запомнила экзамены и 1 сентября, и пожелала выпускникам не бояться рисковать и больше экспериментировать.

«Я вам желаю удачи при поступлении, и, конечно же, отпразднуйте выпускной как следует!» — сказала певица.

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Люся Чеботина вышла на сцену праздничного концерта «Алые паруса», окруженная языками пламени, после чего исполнила свою популярную песню «Абьюз».

Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.

Кульминацией вечера стал проход брига «Россия» под алыми парусами по Неве. В этом году маршрут корабля немного изменился: он прошел через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, после чего судно в новой точке совершило изящный разворот и отправилось обратным курсом.

На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии, стран СНГ и Африки. Посетили событие также выпускники из Мариуполя.

На мероприятии выступили артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал рэпер Мот.

Праздник выпускников проходит в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу было развернуто более 10 площадок с артистами.

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